Армия Израиля создала гуманитарный коридор для выхода палестинцев с севера на юг анклава. На видео видна колонна людей с белыми флагами, которые идут мимо израильских танков.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Тем временем ЦАХАЛ заявляет о взятии под свой контроль военного опорного пункта ХАМАС на севере сектора.

"За прошедшие сутки военнослужащие ЦАХАЛ взяли под контроль военный опорный пункт террористической организации ХАМАС на севере сектора Газа. На территории опорного пункта были обнаружены противотанковые ракеты и пусковые установки, оружие, а также различные разведывательные материалы", - заявляет ЦАХАЛ.

Израильтяне продолжают продвигаться к центру города Газа. Поступают сообщения об ожесточенных перестрелках вблизи больницы "Шифа" (на втором видео).

Несколько боевиков забаррикадировались в здании, прилегающем к больнице Аль-Кудс, и планировали оттуда атаковать силы Израиля. Авиация нанесла удар (третье видео), были сильные вторичные взрывы, что может указывать на наличие склада оружия ХАМАС в гражданском районе.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе Газа после войны.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в израильских приграничных общинах.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Проходят бои в туннелях.

Армия Израиля расширяет наземное проникновение в сектор Газа. 5 ноября в Армии обороны Израиля заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к "небольшим паузам" в боевых действиях, но в целом прекращать огонь не будет. Паузы могут облегчить доставку гуманитарной помощи или обеспечить выход заложников.

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