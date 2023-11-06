КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа снова открыт для прохода иностранцев и лиц с двойным гражданством

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что через этот КПП будут пропускать только людей, внесенных в согласованный заранее список.

Тем временем в секторе Газа заявляют, что число погибших от израильских авиаударов уже перевалило за 10 тысяч человек.

Телеканал Al Jazeera озвучивает такие данные Минздрава сектора Газы - погибли не менее 4104 детей.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в израильских общинах.

Спустя почти месяц стороны продолжают наносить массированные удары. Проходят бои в туннелях.

ЦАХАЛ осуществляет третий этап операции – расширение наземное проникновение в сектор Газа. 5 ноября в Армии обороны Израиля заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое.

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