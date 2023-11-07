Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение во вторник, 7 ноября.

Основное в вечернем обращении:

Зеленский сообщил о совещании с разведкой по "защите наших людей", подробности которого пообещал открыть позже. Рассказал о селекторном совещании с военными, сообщил, что на боевое дежурство вышли дополнительные системы ПВО NASAMS. Сообщил о совещании по международной политике, в частности, по евроинтеграции.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Основным направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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