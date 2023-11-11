В Обуховском районе Киевской области неизвестные выбросили в поле 50 трупов свиней, зараженных африканской чумой.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Трупы свиней были найдены в поле между селами Зеленьки и Матвеевка Мироновской общины. Свиньи были выброшены в яму возле лесопосадки. На них не было идентификационных номеров или бирок. По данным экспертов, трупам уже больше трех недель. После отбора всех биологических образцов и подтверждения наличия вируса африканской чумы было принято решение о сожжении трупов на месте обнаружения",- рассказывает источник.

Он также добавил, что сейчас следователи устанавливают, кто транспортировал зараженных свиней в поле. По данному факту открыто уголовное дело.

Правонарушителям грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в сентябре, в селе Стайки Киевской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Болезнь подтвердилась в личном сельском хозяйстве. Для ликвидации очага болезни были убиты семь свиней. Установлен 40-дневный карантин. Он действует на территории местных охотничьих угодий, свинохозяйства, сел Веремье, Жуковцы, Триполье, Халепье и Витачов.

Также вспышка африканской чумы свиней была в августе в Винницкой области.