В Винницкой области отмечена вспышка африканской Чумы. Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

"Выявлено заболевание африканской чумы у свиней в двух поселках Ровнино и Прилуцкое. На данный момент чума была выявлена у 25 свиней. В общем на двух фермах содержалось 689 голов. После получения результатов исследования, было принято решение утилизировать все поголовье, свиньи были сожжены в специальном месте. После этого место их содержание было обеззаражено", - рассказал источник.

Ранее мы писали, что в Житомире на территории исправительной колонии среди свиней, которых выращивали в подсобном хозяйстве, обнаружили вспышку африканской чумы.

Также мы рассказали, что в Чернобыльском заповеднике восстанавливается популяция дикой свиньи после чумы. До 2015 года кабан был едва ли не наиболее многочисленным парнокопытным на заповедной территории, но африканская чума значительно выкосила этот вид.

Кроме того, в Чернобыльском биосферном заповеднике рассказали о четырех главных отличиях дикой свиньи от домашней.