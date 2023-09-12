В селе Стайки Киевской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Об этом сообщается на сайте местной громады.

Болезнь подтвердилась в личном сельском хозяйстве. Для ликвидации очага болезни были убиты семь свиней.

Установлен 40-дневный карантин. Он действует на территории местных охотничьих угодий, свинохозяйства, сел Веремье, Жуковцы, Триполье, Халепье и Витачов.

Предпринимаются другие меры для предотвращения распространения болезни.

Ранее сообщали, что в Винницкой области отмечена вспышка африканской чумы. Об этом "Стране" рассказали источники в правоохранительных органах.

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