Дизельное топливо, которое используют Вооружённые Силы Украины, с конца ноября станет красным, а бензин - зелёным. В горючее начнут добавлять специальные красители, чтобы предотвратить его продажу "налево".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в своем телеграм-канале.

"Маркировка даёт возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи", - сообщает ведомство.

Также подкраска топлива затруднит его разбавление.

"Промаркированное горючее будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное горючее будет менее красного или розового цвета", - сообщили в Минобороны.

Ранее в Минобороны назначили нового гендиректора "Государственного оператора тыла". Предприятие будет анализировать цены и контактировать с поставщиками напрямую, оценивать и проверять их работу.

Мы также сообщали, что НАБУ и Пентагон подписали документ о контроле военной помощи Украине от США чтобы совместными усилиями под надзором американских партнёров выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву.