Певица Алла Пугачёва, недавно приезжавшая в РФ, впервые за долгое время ответила на критику в свой адрес.

Соответствующий комментарий был опубликован Пугачёвой в Инстаграме.

Тех, кто негативно высказывались по поводу завлений и действий певицы, она назвала "кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников". Пугачева также объяснила, что свои предыдущие слова о "рабах и холопах" она адресовала её критикам, а не ко всему российскому народу (в чем Пугачёву упрекали).

"Народ-то в данном случае ни при чём, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньём пытаетесь оттолкнуть от меня людей", - написала Пугачёва.

"Вы ещё обо мне услышите! Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах", - добавила певица.

Напомним, на днях Алла Пугачева снова уехала из России. Об этом стало известно благодаря фотографии, которую разместил в своем аккаунте в соцсетях муж Пугачевой Максим Галкин, где пара позирует на фоне лютеранской церкви в латвийском городе Сигулде.

Ранее Алла Пугачева попросилась в ряды иноагентов РФ вслед за Галкиным, обнародовав своё обращение в Министерство юстиции РФ.