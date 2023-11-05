Певица Алла Пугачева снова покинула Россию.

Об этом стало известно благодаря фотографии, которую разместил в своем аккаунте в соцсетях муж Пугачевой Максим Галкин.

На снимке пара позирует на фоне лютеранской церкви в латвийском городе Сигулде.

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!" - подписал фото Галкин в Инстаграме.

Напомним, по данным телеграм-каналов, 2 ноября Пугачева въехала в Россию через пограничный переход в Псковской области. Как рассказали источники российским пабликам, она скрывала лицо платком. Затем певица села в чёрную "Камри" и уехала.

Ранее мы писали, что Пугачева покинула РФ весной прошлого года. В мае певица ненадолго приезжала в РФ на похороны модельера Валентина Юдашкина.

После начала конфликта ХАМАС и Тель-Авива Максим Галкин заявил, что вместе с Аллой Пугачевой и детьми не намерен покидать страну и останется в Израиле. Он говорил, что мог бы уехать, но гордится тем, что сейчас находится в Израиле - "в стране, где патриотизм – понятие не дутое и не навязанное сверху".

Также Галкин прокомментировал начало атаки палестинцев и выразил уверенность в победе Израиля, после чего столкнулся в соцсетях с хейтом россиян.