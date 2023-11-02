Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Артистка приехала в Россию одна. Ее супруга Максима Галкина с ней не было.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, Пугачева въехала в страну сегодня вечером, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области. Как рассказали источники Telegram-каналам, она скрывала лицо платком. Затем певица села в чёрную "Камри" и уехала.

Напомним, Пугачева покинула РФ весной прошлого года. В мае певица ненадолго приезжала в РФ на похороны модельера Валентина Юдашкина.

После начала конфликта ХАМАС и Тель-Авива Максим Галкин заявил, что вместе с Аллой Пугачевой и детьми не намерен покидать страну и останется в Израиле. Он говорил, что мог бы уехать, но гордится тем, что сейчас находится в Израиле - "в стране, где патриотизм – понятие не дутое и не навязанное сверху".

Также Галкин прокомментировал начало атаки палестинцев и выразил уверенность в победе Израиля, после чего столкнулся в соцсетях с хейтом россиян.

Однако 22 октября сообщалось, что Галкин выступил на концерте в Варшаве. Певец и пародист спел песню на украинском языке Андрея Миколайчука "Піду втоплюся".