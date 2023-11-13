Сильный ветер вчера массово валил деревья по всей Украине. За прошедшие сутки спасатели 48 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды в разных областях Украины.

Об этом сообщает ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС убрали 48 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях и отбуксировали 6 автомобилей.

Также эти регионы заливал дождь, было откачано 3 тыс. 635 куб. м. воды

Обесточены 153 населенных пункта в 7 областях: Донецкая, Днепропетровская, Херсонская, Сумская, Харьковская, Николаевская, Черниговская.

Напомним, 28 октября из-за непогоды в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли два человека, еще семь жителей получили травмы и переломы. Зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев. В Оболонском районе порывом ветра оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

Ранее мы писали, что вчера в Киевской области из-за непогоды около 8 тысяч домов остались без электроэнергии. Из-за непогоды фиксируются отключение 8 линий 10 кВ в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах.