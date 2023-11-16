Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией.

Об этом сообщил глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар.

"Въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех, кто имеет на это все законные основания. Мы внимательно следим за ситуацией и, если потребуется, готовы предотвратить любую нелегальную миграцию. В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска", - сказал Коммусаар изданию Postimees.

Ранее сообщали, что Эстония вслед за Финляндией обвинила РФ в переправке на границу нелегальных мигрантов. Сегодня утром в Эстонию через Нарву пытались въехать 8 граждан Сомали, не имеющие права на въезд.

Перед этим в Финляндии и Германии обвинили Россию в наплыве мигрантов из третьих стран. В Финляндию со стороны России в последние дни хлынули десятки мигрантов из третьих стран. Хельсинки считают это "местью" Кремля за оборонное сотрудничество финнов с США.

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