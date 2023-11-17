Нетрезвый мужчина открыл огонь по украинским пограничникам из стартового пистолета.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Водитель авто и его пассажир, которые были под хмельком, усмотрели оскорбление в законном требовании пограничников показать документы. Мужчины начали угрожать правоохранителям убийством и лезли сражаться. Затем пассажир даже открыл огонь из стартового пистолета", - говорится в сообщении.

Пограничники вызвали полицию. Где именно произошел инцидент, не уточняется.

Ранее сообщали, что пограничники в Одесской области при помощи дрона задержали 14 уклонистов, которые пытались выехать за границу.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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