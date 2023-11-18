Полиция нашла молодых людей, разгромивших пригородный электропоезд Киев – Яготин
Полиция Киевской области нашла всех молодых людей, разгромивших пригородный электропоезд Киев – Яготин. Ими оказались 10 жителей Бориспольского района и столицы от 13 до 21 лет.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
По факту хулиганства, совершенного группой лиц, следователи Бориспольского управления полиции сообщили трем фигурантам о подозрении (ч. 2 ст. 296 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения до лишения свободы сроком до четырех лет.
Также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на родителей подростков составлены административные материалы.
Напомним, телеграм-каналы опубликовали видео, как подростки крушат вагон электрички Киев-Ягодин.
На видео видно, как они ломают стекло в вагоне, вырывают куски скамейки и выкидывают его в окно. При этом вся компания весело смеется и кричит "Давай!".
Ранее мы писали, что полиция Киева опровергает информацию о совершении сегодня нескольких самоубийств несовершеннолетними в разных районах города.
Также мы сообщали, что молодым киевлянкам за танцы на могилах погибших военных, видео с которыми девушки выложили в сеть, грозит от трех до пяти лет тюрьмы.