Полиция Киевской области нашла всех молодых людей, разгромивших пригородный электропоезд Киев – Яготин. Ими оказались 10 жителей Бориспольского района и столицы от 13 до 21 лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц, следователи Бориспольского управления полиции сообщили трем фигурантам о подозрении (ч. 2 ст. 296 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения до лишения свободы сроком до четырех лет.

Также за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей на родителей подростков составлены административные материалы.

Напомним, телеграм-каналы опубликовали видео, как подростки крушат вагон электрички Киев-Ягодин.

На видео видно, как они ломают стекло в вагоне, вырывают куски скамейки и выкидывают его в окно. При этом вся компания весело смеется и кричит "Давай!".

Ранее мы писали, что полиция Киева опровергает информацию о совершении сегодня нескольких самоубийств несовершеннолетними в разных районах города.

Также мы сообщали, что молодым киевлянкам за танцы на могилах погибших военных, видео с которыми девушки выложили в сеть, грозит от трех до пяти лет тюрьмы.