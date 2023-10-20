По Украине распространяется новая волна подростковых суицидов. Только в Киеве за октябрь произошло шесть самоубийств, причем во всех случаях подростки бросались с высоток.

На днях случились еще два суицида - на этот раз в Кривом Роге. И эти самоубийства отличаются от остальных: повесились девушка и парень.

По данным источников "Страны" в Национальной полиции, в Украине за июль, август и сентябрь произошло 29 самоубийств несовершеннолетних.

"Официально зарегистрировано 29 самоубийств и 115 попыток свести счеты с жизнью в возрасте от 12 до 18 лет. Самый распространенный способ суицида - употребление медицинских препаратов. Наибольшее количество самоубийств и попыток самоубийства происходит в возрасте 14 лет", - рассказал источник.

В этом месяце самоубийства происходили один за другим, из-за чего пользователи соцсетей начали предполагать, что эти случаи могут быть связаны между собой, так как очень напоминают влияние так называемых групп смерти.

Как сообщила "Стране" психотерапевт Светлана Арефния, причин участившихся суицидов может быть несколько.

"Первое - подростки чувствуют себя уязвимыми, потому что у них происходят гормональные изменения, это сложный период. Второе - в связи с войной у родителей подростков тоже свой нестабильный эмоциональный фон", - объясняет психотерапевт.

По словам Арефнии, из-за войны многие подростки потеряли своих друзей, которые уехали за границу. А потеря привычного круга общения - большой удар для ребенка.

С другой стороны, влияет на подростков и микросоциум - семья.

"Многие мужчины ушли на войну, из-за чего мальчики переживают смену ролей: если они старшие в семье, мамы начинают перекладывать ответственность и роль отца на подростка или переживают за детей младшего возраста, а подросток остается наедине с собой. Кроме того, если родители начинают обесценивать, критиковать и сравнивать подростка, для него это всегда невыносимо", - пояснила психолог.

Кроме того, общий эмоциональный фон во время войны провоцирует у детей различные страхи.

"Сейчас много подростков начинают агрессировать, хотят пойти на войну. Либо наоборот: подростки боятся, что им придется идти на войну или что родители отправят их за границу, где у них может не быть друзей", - рассказала Арефния.

В связи с этим подростки начинают искать поддержку.

"Обычно, если нет рядом друзей и нет доверия с родителями, они начинают искать какие-то группы, соцсети, появляются такие игры, как "Синий кит". Но на сегодняшний день я не могу сказать, что эта игра снова активизировалась и вышла в топ", - считает Арефния.

Специалист называет три тревожных звонка, на которые следует обратить внимание родителям:

Смена настроения. "Подросток был веселым, активным, контактным - и вдруг начал замыкаться, озвучивать негативные мысли, говорить о смерти. Если родители не поддерживали подростка, он будет агрессивно реагировать на контакт", - пояснила Светлана Арефния. Физиологические изменения: может меняться походка, появляться сутулость, меняться аппетит. Появление новых друзей, с которыми подросток не хочет знакомить родителей.

"Все это - звоночки о том, что, возможно, ребёнок находится в сложной ситуации", - объяснила психотерапевт.

По словам Арефнии, родители могут предотвратить подростковые самоубийства, если будут внимательнее к их чувствам, установят контакт и доверительные отношения.

"Родителям важно помнить, что подросткам очень сложно. Они уже не дети, но ещё не взрослые. Если нет контакта, ребенок накопленные переживания, обиду и злость будет переводить в агрессию, в том числе в аутоагрессию, то есть суицид. Родителям нужно показывать принятие, любовь и воспитывать в себе терпение", - подытожила психотерапевт.

Напомним, в середине августа в Киеве две девочки совершили самоубийство, прыгнув с 15-го этажа.

А в начале октября в столице Украины двое подростков транслировали в прямом эфире свою смерть. Они выпрыгнули с балкона, взявшись за руки.

Также мы публиковали советы от доктора Евгения Комаровского, как остановить потенциального самоубийцу.