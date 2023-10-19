По данным источников "Страны" в Национальной полиции, в Украине за июль, август и сентябрь произошло 29 самоубийств несовершеннолетних.

"Официально зарегистрировано 29 самоубийств и 115 попыток свести счеты с жизнью в возрасте от 12 до 18 лет. Самый распространенный способ суицида это употребление медицинских препаратов. Наибольшее количество самоубийств и попыток самоубийства происходит в возрасте 14 лет",- говорит источник.

Напомним, только в Киеве за этот месяц зафиксировано уже пять суицидов среди подростков. Они выбрасывались с высоких этажей.

Ранее мы публиковали советы от доктора Евгения Комаровского, как остановить потенциального самоубийцу.

Также мы писали о том, что стали известны подробности двойного самоубийства подростков в Киеве, и о том, что в Киеве две 17-летние девушки спрыгнули с крыши недостроенного ЖК.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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