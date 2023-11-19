Конкурс "Мисс Вселенная-2023" выиграла 23-летняя девушка из Никарагуа Шейннис Паласиос. Финал конкурса состоялся в ночь с 18 на 19 ноября в Сальвадоре. Это был 72-й конкурс.

Впервые в истории конкурса победила представительница Никарагуа.

Девушка - модель и ведущая утреннего шоу на местном телеканале. На вопрос, с кем Паласиос хотела бы провести день, она выбрала феминистку XVIII века Мэри Уолстонкрафт, которая "дала возможности многим женщинам".

Первой вице-мисс стала Антония Порсильд из Таиланда. Вторая вице-мисс – Морайя Уилсон из Австралии. В пятерку лучших также вошли Карла Гильфу из Пуэрто-Рико и Камила Авелла из Колумбии.

В этом году в конкурсе принимали участие две трансгендерные женщины из Нидерландов и Португалии, а также две замужние участницы из Колумбии и Гватемалы. Кроме того, Непал представляла плюс-сайз модель.

Украину представляла Ангелина Усанова, она не вошла в топ-20 на конкурсе красоты. Но девушка попала в десятку лучших в номинации Voice of Change.

Напомним, на прошлом конкурсе "Мисс Вселенная-2022" в Новом Орлеане (США) победила американка Р'Бонни Нола Габриэль. Костюм победительницы символизировал роль Америки в покорении Луны. 28-летняя Р'Бонни Нола Габриэль с трудом передвигалась по сцене в этом тяжелом одеянии.