Самолет авиакомпании SunExpress вылетел из Парижа в турецкий город Измир без пилота и 30 пассажиров.

Об этом сообщил турецкий портал Airporthaber.

По данным ресурса, инцидент с лайнером произошел в субботу, 18 ноября. Самолет должен был выполнять рейс из аэропорта Шарль-де-Голль в город Измир. Уточняется, что вылет задержали на три часа.

Позднее так и не появилась информация для пассажиров о стойке регистрации. При этом, проверив данные о состоянии рейса в мобильном приложении, люди заметили, что их самолет уже улетел.

Утверждается, что попытки связаться с представителями перевозчика не увенчались успехом для пассажиров. На борт не попали 30 пассажиров и еще один пилот авиакомпании.

Между тем воздушное судно уже приземлилось в Измире. В SunExpress сообщили, что разместили оставшихся в Париже пассажиров в отеле, их отправят в место назначения следующим рейсом.

Полет осуществлялся на самолете Boeing 737-8MA.

Ранее мы рассказывали, как в США пилот лечил депрессию галлюциногенными грибами и под их действием пытался остановить самолет в воздухе.

А недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог вылететь из Индии после участия в саммите стран G20 ("Большой двадцатки") из-за технической неисправности самолета.