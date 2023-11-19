В Париже самолет вылетел в Измир без пилота и 30 пассажиров
Самолет авиакомпании SunExpress вылетел из Парижа в турецкий город Измир без пилота и 30 пассажиров.
Об этом сообщил турецкий портал Airporthaber.
По данным ресурса, инцидент с лайнером произошел в субботу, 18 ноября. Самолет должен был выполнять рейс из аэропорта Шарль-де-Голль в город Измир. Уточняется, что вылет задержали на три часа.
Позднее так и не появилась информация для пассажиров о стойке регистрации. При этом, проверив данные о состоянии рейса в мобильном приложении, люди заметили, что их самолет уже улетел.
Утверждается, что попытки связаться с представителями перевозчика не увенчались успехом для пассажиров. На борт не попали 30 пассажиров и еще один пилот авиакомпании.
Между тем воздушное судно уже приземлилось в Измире. В SunExpress сообщили, что разместили оставшихся в Париже пассажиров в отеле, их отправят в место назначения следующим рейсом.
Полет осуществлялся на самолете Boeing 737-8MA.
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