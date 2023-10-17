Канцлер ФРГ Шольц был вынужден покинуть правительственный самолёт после ракетного обстрела израильского аэропорта Бен-Гурион. Его команда залегла на лётном поле.

Об этом пишет немецкая газета Bild. Видео и фото было сделано пассажирами самолёта.

Согласно сообщению, когда канцлер и все пассажиры уже сидели в самолете, прозвучал сигнал воздушной тревоги. Всем пассажирам было предложено немедленно покинуть борт и лечь на землю.

Как пишет издание, Шольц побежал к соседнему контейнеру, а оттуда проследовал в убежище. Команда безопасности канцлера проверяет самолёт, вылетающий из Израиля.

Ранее глава Госдепа и премьер Израиля прервали встречу из-за воздушной тревоги в Тель-Авиве.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Также палестинская группировка захватила несколько израильских общин.

Венно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

Позже ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль наносит удары по сектору Газа и собираются провести там наземную операцию. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

В Белом доме сообщили, что в Израиль на этой неделе приедет президент СШ Джо Байден.

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