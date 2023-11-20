Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову).

Информация об этом появилась в базе российского МВД.

По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется. Но, по данным СМИ, правоохранители сказали, что он может быть связан с делом о распространении "фейков" о российской армии.

В розыске Джамала находится с середины октября 2023 года.

Напомним, что в апреле 2022 года Джамала вошла в список украинских артистов, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет. Певица активно осуждает оккупацию россиянами Крыма.

В 2016 году Джамала победила на Евровидении с песней о депортации крымских татар.

Мы писали, что весной прошлого года Джамала выступила на национальном отборе участников Евровидения в Германии. Зрители были в желтых и голубых масках с флажками Украины в руках.

Отметим, что в РФ часто заводят уголовные дела по теме "фейков" о российской армии. Так, в России объявили в розыск украинскую телеведущую 5-го канала Янину Соколову. В Следкоме РФ заявили, что журналистка "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку".

А зимой журналиста Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о "фейках против российской армии".