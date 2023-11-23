В четверг, 23 ноября, после снегопада и низкой температуры в столице Украины идет устранение последствий непогоды. На улицы Киева выведена спецтехника коммунальных служб.

Об этом сообщил глава Киевской военной городской администрации Сергей Попко в телеграм-канале.

"Для выполнения работ привлечены все необходимые службы и их силы и средства. В частности, дорожные службы вывели на улицы города более 130 единиц спецтехники и более 500 рабочих, коммунальщики на своих участках задействовали суммарно свыше 3 300 работников. На территориях зеленых насаждений "Зеленстрой" отдельно задействовал более 400 рабочих и полтора десятка спецтехники", - говорится в сообщении.

Также в КГВА предупредили водителей и пешеходов об опасности гололедицы.

Напомним, накануне в столице Украины выпал первый снег. Это уже вторая зима, которую город встречает во время боевых действий. Мы публиковали фото заснеженного Киева.

Ранее в ГСЧС предупредили, что в большинстве областей Украины в ближайшие дни выпадет снег, на дорогах возможна гололедица. На севере и в северо-восточных областях снега может выпасть на 10-15 см.