Производители обуви для армии РФ закупают материалы в Европе. Российские производители обуви для силовых структур "Донобуток", "Фарадей", "Искож" и "Юничел" в 2023 году напрямую импортировали продукцию от европейских компаний.

Об этом сообщают украинские расследователи портала Trap Aggressor со ссылкой на данные торговых баз.

Они выяснили, что только за 2023 год РФ закупила у компаний из Италии, Испании, Германии и других стран ЕС продукции на 4,1 млн долл.

Закупается кожа, клей, запчасти для обувных станков и другие материалы. Была исследована обувь солдат РФ, найденная на поле боя в Украине.

Ранее сообщалось, что ОАЭ ограничит экспорт в Россию товаров для боевых действий в Украине.

Также мы писали о том, что западные компании покупают российскую нефть выше ценового потолка.

Война в Украине идет уже 636-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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