В Чернобыльском заповеднике назвали причины, по которым кабан может напасть на человека в зоне отчуждения
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник перечислил причины, почему дикий кабан может напасть на человека.
Пост на эту тему появился в Фейсбуке организации.
Кабаны довольно сильные и опасные звери, которых в лесу нужно остерегаться, а не любоваться ими во время случайной встречи. Возможно, животное первое уйдет от вас. Однако есть несколько причин, по которым дикий кабан (особенно свиноматка) может напасть на человека:
- во время брачного сезона;
- во время охоты;
- при самозащите или защите детенышей;
- если животное ранено и страдает от боли.
Ранее в Чернобыльском заповеднике публиковали фото дикого кабана, который принимает грязевые ванны.
Также Чернобыльский заповедник показывал снимок, на котором вепрь с любопытством смотрит в объектив фотоловушки.