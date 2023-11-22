Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник перечислил причины, почему дикий кабан может напасть на человека.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке организации.



Кабаны довольно сильные и опасные звери, которых в лесу нужно остерегаться, а не любоваться ими во время случайной встречи. Возможно, животное первое уйдет от вас. Однако есть несколько причин, по которым дикий кабан (особенно свиноматка) может напасть на человека:

во время брачного сезона;

во время охоты;

при самозащите или защите детенышей;

если животное ранено и страдает от боли.

Ранее в Чернобыльском заповеднике публиковали фото дикого кабана, который принимает грязевые ванны.

Также Чернобыльский заповедник показывал снимок, на котором вепрь с любопытством смотрит в объектив фотоловушки.