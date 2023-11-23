В России житель Сахалинской области Денис Горин, которого пять лет назад приговорили к 22 годам колонии за убийство, предположительно, вышел на свободу и уехал воевать в Украину.

Об этом сообщает телеграм-канал "Сахалин против войны".

24 октября на странице Горина в "Одноклассниках" появилась его фотография в камуфляжной форме, на которой есть нашивка "Зачебурашим". Похожие нашивки российские волонтеры отправляли на фронт. Канал связался с пользовательницей соцсети, поставившей лайк под фотографией Горина, и спросил у нее, получил ли Горин помилование. На что она ответила: "А ему что, смертельная казнь была назначена?"

СМИ со ссылкой на соседа Горина пишут, что сейчас убийца находится в госпитале в Южно-Сахалинске после ранения.

"Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале, средней тяжести ранение. Считай, на свободе, помилован, полсрока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят", — сказал сосед.

В 2003 году Горина признали виновным в умышленном убийстве и последующем глумлении над трупом убитого. Его приговорили к 10 годам колонии. В 2010 году он вышел на свободу условно-досрочно за примерное поведение. В том же году Горин убил знакомого, после чего решил срезать с убитого мясо и съесть его. Кроме того, в 2012 году Горин вместе с братом 29 раз ударили ножом жителя города Анива около магазина. В 2018 году суд назначил Горину 22 года лишения свободы в колонии особого режима. В сообщении суда говорится, что срезанное с человека мясо Горин вскоре после убийства съел.

Напомним, на днях сообщалось о помиловании члена банды сатанистов из Ярославля, осужденного на 20 лет тюрьмы за ритуальные убийства подростков. В частности, он с друзьями убил и съел части тел нескольких девушек.

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