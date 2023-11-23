Папа римский Франциск пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться в конце ноября - начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, который поддерживает отношения с главой католиков.

"Папа пригласил патриарха присоединиться к нему в Эмиратах. Но решение, принять или нет приглашение, стоит за патриархом", - сказал Севастьянов.

В Эмиратах папа примет участие в посвященной изменению климата встрече. Она состоится в Дубае и будет длиться с 1 по 3 декабря. Перед ней понтифик посетит Абу-Даби. По словам Севастьянова, предполагается, что патриарх Кирилл сможет присоединиться к нему в Абу-Даби или Дубае 1 декабря или 30 ноября.

Главы церквей уже общались лично. Первая их встреча была 12 февраля 2016 года в Гаване. Она стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.

Между тем на Западе против Кирилла действуют санкции. Так, против него ввела персональные санкции Канада.

В октябре Владимир Зеленский сообщил, что приглашал папу римского Франциска в Украину.