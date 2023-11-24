Источники из числа знакомых семьи нардепа Николая Тищенко рассказали о причинах его развода с женой Аллой Барановской.

Они опровергли слухи, что развод фиктивный, чтоб увести внимание НАБУ от активов депутата.

По словам источника "Страны", первопричина, почему пара разводится, кроется в изменах Тищенко.

"Все банально. После того, как его исключили из "Слуги народа", у Тищенко сорвало крышу. Он ушел в длительный загул, а Алле надоело терпеть постоянные гулянки и развлечения Тищенко. У нее своя жизнь, отдельно от Николая, они довольно давно не живут вместе. Алла сейчас полностью погружена в свой бизнес салонов красоты, а также воспитывает их совместного с Тищенко сына", — говорит источник.

Ранее мы писали о том, что Николай Тищенко и его жена Алла подали заявление о разводе в Оболонский суд Киева.

Также мы писали о том, что ранее стало известно о разводе еще одного депутата. "Слуга народа" Александр Горенюк заявил о разводе с женой.

О своем разводе с женой недавно сообщил и украинский спортсмен и депутат Василий Вирастюк.