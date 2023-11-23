Депутат Николай Тищенко разводится со своей женой Аллой Барановской.

Гражданское дело о расторжении брака зарегистрировано в Оболонском райсуде Киева 14 ноября.

Заявителями указаны двое - нардеп Николай Тищенко и его супруга Алла Барановская.

Ранее мы писали о том, что украинский спортсмен и депутат Василий Вирастюк сообщил о разводе с женой.

А также о том, что депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк заявил о разводе с женой.

Напомним, что ранее мы писали о том, как после поездки в Таиланд нардепа Тищенко выгнали из "Слуги народа" и при чем тут конфликт Арахамии с Ермаком.

Война в Украине идет уже 638-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ резко увеличила количество штурмов и авиаударов от Авдеевки до Орехова. Начала активно применять авиационные кассетные бомбы, обладающие высокоточным наведением на цель.

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