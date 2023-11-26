За неделю около тридцати военнослужащих РФ сдались в плен ВСУ на Таврическом направлении.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский .

"За прошедшие сутки еще 13 оккупантов сдались в плен. В целом за неделю в операционной зоне ОСГВ "Таврия" почти 30 военнослужащих противника поступили так же - выбрали жизнь, вместо бессмысленной смерти в "мясных" штурмах", - написал командующий Тарнавский в Телеграм-канале.

Всего в течение недели общие потери врага на данном участке фронта составили 639 человек.

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