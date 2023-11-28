Индия вслед за увеличением закупок российской нефти наращивает и импорт коксующегося угля из России. Это вызвано проблемами с поставками и высокими ценами на уголь из Австралии, ее основного поставщика.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что цены на австралийский уголь резко выросли, что побудило Индию диверсифицировать источники поставок. Санкции против России первоначально препятствовали этому, но улучшение платежных механизмов, включая переход на расчеты в рупиях, способствуют увеличению российского импорта.

Индийские государственные производители сейчас активно закупают российский коксующийся уголь, а Steel Authority of India ожидает значительных поставок угля в этом квартале.

Российские банки также адаптируются к работе с операциями в рупиях, что облегчает процесс.

Летом мы сообщали, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать часть поставок российской нефти китайскими юанями и арабскими дирхамами.

Также мы писали, что по объемам продаж нефти в Индию Россия обогнала страны - члены ОПЕК.