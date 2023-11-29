В международном рейтинге лидеров от американского издания Politico находятся новые примечательные личности.

Об этом следует из описания соответствующих персоналий на страницах издания.

Так, газета Politico назвала "лидером года" поляка Дональда Туска, победа которого на выборах - это "кусочек надежды для центристов по всему континенту, которые в отчаянии наблюдают, как популистские силы из маргиналов переходят в правительство".

Также, как пишет издание, приход к власти Туска заставит Киев "вздохнуть с облегчением".

"Деятелем года" выбрали премьера Италии Джорджу Мелони, за то, что она "приступила к осуществлению конституционных реформ, которые могут значительно расширить полномочия премьер-министра".

Звание же "Разрушителя года" получила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, которая своей денежно-кредитной политикой "сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, призванных опустошить казну Кремля".

Ранее издание Politico дало Зеленскому титул Мечтатель №1.

Мы также сообщали, что Politico поместило Ермака на 4-е место в рейтинге деятелей Европы.