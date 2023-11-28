Американское издание Politico назвало президента Украины Владимира Зеленского "мечтателем года".

Такое заявление было сделано в виде презентации рейтинга политиков, опубликованного газетой.

Американская газета пишет об украинском президенте под заголовком "Марафонец. Мечтатель №1 - Украина".

По словам издания, такие руководители, как Владимир Зеленский, "меняют ход истории не силой своей армии или силой экономики страны, а силой своего слова.

"Зеленский вдохновлял украинцев продолжать сопротивление попытке полномасштабного вторжения России, а также уговаривал, пристыжал и умолял страны помочь им в этом. Эти риторические усилия окупились: западные союзники предоставили финансовую помощь и всё большее количество современного вооружения", - пишет Politico.

"2024 год будет непростым для артиста, который стал президентом после того, как сыграл его по телевидению", - говорится в материале о Зеленском.

Причина сему - мир отвлечён новой войной на Ближнем Востоке, а украинцы "измотаны двумя годами сражений".

Поскольку Запад "уклоняется от ответа" о том, что дальше делать Украине, "Зеленский перешёл от просьб к западным странам о помощи к чтению им лекций - и это принесло не такой успех, как его недавние воодушевляющие речи".

"Напряжённость достигла пика летом на саммите НАТО в Вильнюсе, где министр обороны Великобритании и советник по национальной безопасности США по отдельности предупредили, что Украине следует демонстрировать больше "благодарности" своим союзникам", - говорится в статье.

Также газета пишет, что "перед Зеленским стоит перспектива выборов в середине войны" и напоминает, что в 2019 году он "клялся отбыть всего один пятилетний срок, а недавно дал понять, что планирует оставаться ещё на один".

"Чтобы провести голосование во время войны, Зеленскому - с одобрения парламента - нужно будет изменить конституцию Украины. И эта перспектива поднимает серьёзные вопросы о демократической легитимности: большинство телеканалов страны жёстко контролируются правительством, цензура процветает, миллионы украинцев бежали из-за войны и продолжают оставаться за границей, десятки тысяч солдат будут голосовать в зонах боевых действий. И это без учёта затрат на организацию и обеспечение голосования в военное время. Это огромные, если не сказать неразрешимые, проблемы, вопрос в том, сможет ли Зеленский справиться с этой задачей и какой ценой", - заключает Politico.

Напомним, список рейтинга издания разделён на три категории: "Деятели", "Разрушители" и "Мечтатели" - по девять человек в каждой. Ранее стало известно, что глава Офиса Зеленского Андрей Ермак занял четвёртое место этого же рейтинга в категории "Деятели".

Как мы сообщали, "Страна" узнала данные закрытых опросов о рейтингах на возможных выборах президента и в Раду.