В Украине за один месяц производят более двух тысяч протезов нижних конечностей и 200 протезов верхних конечностей.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

"В среднем, по собранной статистике, более двух тысяч протезов нижних конечностей все предприятия производят и около 200 изделий верхних конечностей в месяц производится", - сказала Жолнович.

Также она рассказала, что сейчас протезы выпускают около 80 украинских предприятий, а на начало полномасштабного вторжения их было около 40. Кроме того, увеличились объемы производства на ранее работавших предприятиях.

"Они сейчас работают на максимум. Я думаю, будут еще разворачиваться. Но я бы не сказала, что есть большие очереди (на протезы - Ред.)", - отметила Жолнович.

Министр сообщила, что за два года в Украине протезированы более 20 тысяч человек – как гражданских, так и военных.

Ранее Жолнович говорила, что за полтора года в Украине количество инвалидов выросло на 300 тысяч.

А американский медик Майк Коркоран, который занимается протезированием, в том числе украинцев, заявил, что не менее 25 тысяч украинских военных потеряли конечности с начала войны.