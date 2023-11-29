Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что мир начал забывать о войне в Украине. Тем временем Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру.

Слова Бербок приводит аккаунт МИД ФРГ в соцсети Х.

"Сейчас внимание к Украине исчезает из поля зрения общественности - это фатально", - сказала Бербок.

Как отметила министр, сейчас нужно "работать над тем, чтобы зимний защитный щит Украины был крепким". Также она сказала, что будущее Украины – в ЕС и НАТО. Именно поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать Киев на этом пути.

Бербок считает, что Совет Украина – НАТО будет приближать страну к членству в Альянсе.

"Стандарты НАТО, планирование сил и средств и реформирование вооруженных сил являются центральными в этом процессе. С этой целью Германия инвестирует дополнительные 11,5 миллионов евро в Трастовый фонд Украина – НАТО", – добавила глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что президент Чехии считает недостаточной военную помощь Запада для Украины. По его мнению, победа России обернется для Европы "неприятными последствиями" в будущем.

"У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все, что ей нужно для успеха в ее миссии по восстановлению суверенитета и контроля над границами: что-либо меньшее будет нашим провалом", - подчеркнул Павел.

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