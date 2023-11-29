В Украине погиб российский генерал, заместитель командующего 14-м армейским корпусом Владимир Завадский.

Об этом сообщают российские паблики.

По предварительной информации, российский офицер подорвался на мине во вторник, 28 ноября. Инцидент произошел в 14:30. При этом место гибели военного пока неизвестно.

По одним данным он подорвался на мине в тылу, по другим - его поразил дрон, по третьим - он попал под удар в районе Крынок на левом берегу Херсонской области, где ВСУ удерживают плацдарм.

Напомним, вчера во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области взорвали здание, в котором проходило совещание с участием российских чиновников. Погибли пять высокопоставленных чиновников.

Ранее сообщали, что в России нашли мертвыми экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ и его жену. Тела пролежали в доме неделю.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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