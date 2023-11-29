В Украине сформирован реестр осужденных за преступления в отношении детей на сексуальной почве.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В сообщении говорится, что в реестр внесены все граждане Украины, когда-либо совершивших секс-преступления против детей, в том числе те, чья судимость за преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

На данный момент в реестре более 600 педофилов. Доступ к нему будут иметь, кроме правоохранителей, директора школ и садов, руководители госадминистраций и главы органов местного самоуправления.

"Благодаря этой возможности они смогут обезопасить детей от контакта с лицами, совершившими уголовные правонарушения на сексуальной почве", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харьковской области разоблачили 83-летнего педофила. В учебном заведении мужчина преклонных лет вел секцию пешего туризма и работал дворником.

Также мы сообщали, что в Чернигове учителя физкультуры местного лицея обвинили в педофилии. Педагога уже уволили, открыто уголовное дело. С жалобой на учителя обратились родители, чьи дети учатся в четвертом классе.