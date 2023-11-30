По меньшей мере семь человек получили ранения и два погибли в результате стрельбы в Иерусалиме.

Об этом сообщают израильские СМИ.

По данным изданий, стрельба произошла на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим.

"Поступило сообщение о стрельбе, произошедшей на въезде в город Иерусалим (в направлении центрального вокзала), и в результате которой есть несколько жертв... Двое подозреваемых были нейтрализованы на месте. К месту происшествия направляются большие силы полиции", - заявили в полиции.

По информации прессы, один нападавший был вооружен винтовкой М16.

Изначально медики сообщали о шести пострадавших при стрельбе. Но затем уточнили, что в результате атаки ранения получили семь человек, причем состояние двоих критическое.



"Медики и парамедики оказывают медицинскую помощь семи пострадавшим, двое находятся в критическом состоянии, им оказывают помощь на месте, пятеро были направлены в больницу", - рассказали журналистам медики.

Вскоре стало известно, что при нападении погибли два человека: молодая женщина в возрасте 24 лет и пожилой 73-летний мужчина.

Между тем незадолго до происшествия Израиль и ХАМАС объявили о продлении перемирия в секторе Газа.

Прошлой зимой мы писали, что в Иерусалиме за одни сутки произошло несколько терактов со стрельбой.





















