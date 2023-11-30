В Иерусалиме произошла стрельба на автобусной остановке, есть погибшие
По меньшей мере семь человек получили ранения и два погибли в результате стрельбы в Иерусалиме.
Об этом сообщают израильские СМИ.
По данным изданий, стрельба произошла на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим.
"Поступило сообщение о стрельбе, произошедшей на въезде в город Иерусалим (в направлении центрального вокзала), и в результате которой есть несколько жертв... Двое подозреваемых были нейтрализованы на месте. К месту происшествия направляются большие силы полиции", - заявили в полиции.
По информации прессы, один нападавший был вооружен винтовкой М16.
Изначально медики сообщали о шести пострадавших при стрельбе. Но затем уточнили, что в результате атаки ранения получили семь человек, причем состояние двоих критическое.
"Медики и парамедики оказывают медицинскую помощь семи пострадавшим, двое находятся в критическом состоянии, им оказывают помощь на месте, пятеро были направлены в больницу", - рассказали журналистам медики.
Вскоре стало известно, что при нападении погибли два человека: молодая женщина в возрасте 24 лет и пожилой 73-летний мужчина.
Между тем незадолго до происшествия Израиль и ХАМАС объявили о продлении перемирия в секторе Газа.
Прошлой зимой мы писали, что в Иерусалиме за одни сутки произошло несколько терактов со стрельбой.