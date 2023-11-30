Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера забыли встретить после прибытия в Катар. Политик простоял полчаса на жаре на трапе самолета.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel, опубликовав видео недовольного приемом политика.

Сообщается, что президент Германии прилетел в Катар для переговоров с эмиром Катара Тамимом Аль Тани. Супруга Штайнмайера уехала на лимузине, а политик стоял почти полчаса на 30-градусной жаре на верхней ступеньке трапа самолета с недовольным лицом и сложенными руками, глядя вниз на красную ковровую дорожку и выстроившийся почетный караул катарцев.

В итоге встреча все же состоялась.

Ранее мы рассказывали о других курьезах в аэропорту, происходивших с западными политиками. Так, президент США Джо Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы. Публиковалось видео, на котором президент США поднимался по трапу, однако споткнулся и встал на четвереньки. После этого Байден поднялся и продолжил движение, помахав рукой провожающим.

А недавно американский сенатор Томми Тайбервилл, который высмеивал президента США Джо Байдена за его регулярные падения, сам оступился и упал на трапе самолёта.