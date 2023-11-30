Некоторые страны ЕС при обсуждении 12-го пакета санкций вновь выступили против положения, которое бы существенно ограничило реэкспорт в Россию ряда европейских товаров.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть информированных источников.

Согласно предложениям, озвученным на заседании постоянных представителей членов ЕС на этой неделе, экспортеров из Евросоюза могут заставить запретить реэкспорт в Россию всех товаров, входящих в перечень таможенных кодов Еврокомиссии.

Некоторые участники встречи, которых источники Reuters отказались называть, считают, что такой кардинальный запрет может негативно повлиять на мировую торговлю и вызвать хаос для европейских компаний во всем мире.

"Малому предпринимателю в Бразилии пришлось бы выполнять контракты в такой сложной системе... Дискуссия должна быть сосредоточена на очень важных товарах", – цитирует Reuters один из источников.

Кроме того, участники дискуссии высказались за исключение из-под действия санкций товаров для личного пользования из-за неоднократных случаев изъятия таможенниками на границе между Россией и ЕС таких вещей, как зубная паста.

Другой источник Reuters сказал, что большинство стран на встрече послов не поддержали запрет на "любой перевод средств" российскими юридическими лицами или гражданами России, проживающими в России, за пределы Евросоюза без разрешения ЕС, критикуя их как "бессмысленно обременительные".

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