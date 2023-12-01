На войне в Украине погиб россиянин Денис Степанов, который стал известен благодаря клипу украинской группы "Грибы" на песню "Тает лед".

Документальное видео 1990-х годов с ним было показано в начале клипа, который набрал 270 млн просмотров на видеосервисе YouTube.

О гибели Степанова сообщают знакомые и телеграм-каналы российского города Ухта, откуда он был родом.

В армии РФ он воевал против Украины в звании помощника гранатометчика стрелкового отделения.

Ранее мы писали, что на Донбассе во время выступления в клубе перед российскими военными погибла московская хореограф Полина Меньших.

Также недавно сообщалось, что в Крыму в результате атаки украинских морских дронов погиб командир катера Черноморского флота РФ Денис Никитин.

Война в Украине идет уже 646-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

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