В Мадриде на кольцевую дорогу упал вертолет. Пострадали три человека
В пятницу, 1 декабря, в Испании вертолет упал на кольцевую дорогу Мадрида. В результате три человека получили ранения.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на городские службы экстренной помощи.
В вертолете находились два человека, один из них смог самостоятельно выбраться после крушения, а второй был извлечен из-под обломков.
В результате аварии оба пилота получили ранения, как и водитель автомобиля, на который упал летательный аппарат. У одного из пострадавших диагностирована легкая травма головы, у второго - перелом бедренной кости, у водителя - легкие травмы.
Представитель выставки вертолетов European Rotors 2023 сообщил, что вертолет летел из выставочного центра Ifema на аэродром Куатро-Вьентос, расположенный к югу от Мадрида.
Крушение летательного аппарата произошло над одной из главных дорог Мадрида. Фото - twitter.com/OnAviation
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