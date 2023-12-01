В Одесской области командир взвода за время войны продал более 20 тонн дизельного топлива своего подразделения из 30 выделенных.

Об этом сообщается в Фейсбуке Государственного бюро расследований.

Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Ради наживы он продал более 20 тонн горючего из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен.

После начала уголовного производства мужчина возместил всю сумму в полном объеме.

ГБР сообщило правонарушителю о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Процессуальное руководство в деле осуществляет Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

На днях мы писали, что в одной из воинских частей в Черниговской области нашли нарушений почти на 40 миллионов гривен. Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

А весной мы рассказывали, как киевский предприниматель продал военным опасные для жизни консервы на 9,1 миллионов гривен.