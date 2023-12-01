Палата представителей Конгресса США впервые за последние 20 лет проголосовала за лишение полномочий одного из законодателей - республиканца Джорджа Сантоса, избранного от штата Нью-Йорк. Его обвиняют в мошенничестве.

Трансляция голосования велась на сайте Конгресса.

Резолюцию об исключении Сантоса внес 17 ноября председатель комитета по этике Палаты представителей, республиканец от штата Миссисипи Майкл Гест, после публикации комитетом 56-страничного отчета, в котором, по его словам, содержатся весомые доказательства нарушения конгрессменом законодательства. Ранее нижняя палата Конгресса дважды проголосовала против исключения законодателя.

Сегодня инициативу Геста поддержали 311 конгрессменов, против проголосовали 114, два воздержались. Для принятия резолюции об исключении Сантоса были необходимы голоса 290 законодателей.

Сантос стал шестым конгрессменом в истории, исключенным из нижней палаты Конгресса.

Американские власти обвиняют Сантоса в том, что он использовал собранные на предвыборную кампанию деньги не по назначению, в частности, тратил тысячи долларов на дорогую дизайнерскую одежду.

Помимо этого, Сантос, как утверждает прокуратура, в период пандемии получал пособие по безработице, несмотря на то что был трудоустроен. Кроме того, он предоставлял Конгрессу ложную информацию о своих доходах.

В случае признания виновным конгрессмену грозит до 20 лет тюремного заключения. Сантос отказывается признать свою вину.

Как мы писали, в конце прошлого года Сантос признался, что в резюме привел ложные сведения о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности.

А вскоре выяснилось, что он врал еще и о смерти матери. Из-за этого 10 января демократы в Палате представителей потребовали провести расследование и принять меры в отношении Сантоса.























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