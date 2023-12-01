В Харьковской области полицейские задержали мошенника, который выманивал деньги у родственников погибших военных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции и публикует кадры задержания преступника.

Злоумышленник представлялся сотрудником СБУ и убеждал родных, что их близкие живы и находятся в российском плену. Он уверял, что может "освободить" их из плена за определенную сумму денег.

Мошенник арестован, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали, что в Николаевской области СБУ задержала женщину, подозреваемую в обмане членов семей пленных военных. Мошенница, прикидываясь специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов, выкачивала деньги у их близких. За сумму до 7 тысяч грн за одного военного фигурантка обещала его родным найти родственника и предоставить информацию о его местонахождении и физическом состоянии, а потом обрывала каналы коммуникации. Злоумышленница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн.

А перед этим в Измаиле задержали замкомандира батальона Нацгвардии, который вымогал деньги у вдовы погибшего военного.