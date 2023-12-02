Украина и Россия не ведут тайные мирные переговоры. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Так он прокомментировал информацию, опубликованную накануне американским журналистом Сеймуром Хершем. По данным его источников, переговоры якобы проходят по линии Герасимов-Залужный, причем в обход Зеленского.

По словам Швыткина, все действия на украинском направлении координируются президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу, а не главой Генштаба Валерием Герасимовым.

"Я считаю подобного рода заявления [о тайных переговорах] абсурдными", — заявил Швыткин.

Депутат утверждает, что Россия готова к переговорному процессу с Украиной.

"Но Киев должен заявить о том, что он сядет за стол переговоров, и в первую очередь отменить указ президента Зеленского о запрете переговоров с нашей страной (вероятно, имеется в виду запрет переговоров с Путиным - Ред.)", — заявил Швыткин.

Ранее мы сообщали, что американский журналист Сеймур Херш утверждает со ссылкой на анонимных чиновников США, что Россия и Украина якобы ведут тайные мирные переговоры по линии высокопоставленных военных Валерия Герасимова и Валерия Залужного, несмотря на возражения Владимира Зеленского.

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