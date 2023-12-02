В Киевской области мужчину подозревают в изнасиловании своей 9-летней дочери.

Об этом пишет пресс-служба полиции региона в телеграм-канале.

"Сообщение о действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребёнка поступило от матери потерпевшей. Как установили правоохранители, подозреваемый вошел в комнату 9-летней дочери и изнасиловал её", - говорится в заявлении полиции.

39-летнего мужчину арестовал суд. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Мы также сообщали, что под Киевом поймали педофила, который насиловал свою 13-летнюю внучку. Во время обысков у него дома нашли дневник школьницы с описанием всех событий и другие вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности мужчины к совершению действий сексуального характера в отношении ребёнка.

Ранее Офис генпрокурора Украины сформировал реестр педофилов. В сообщении говорится, что в него внесены все граждане Украины, когда-либо совершившие сексуальные преступления против детей, в том числе те, чья судимость была снята или погашена в установленном законом порядке. Доступ к реестру будут иметь, кроме правоохранителей, директора школ и садов, руководители госадминистраций и главы органов местного самоуправления.