Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр Сил обороны Юга Украины.

По крайней мере так многие телеграм-каналы восприняли ее новый пост в Фейсбуке. Правда, в этом сообщении она прямо ничего о своем увольнении не пишет. А лишь отмечает, что "впереди ещё много интересного".

Каких-либо других подтверждений информации об увольнении Гуменюк пока нет.

Гуменюк в комментарии "Радио Свобода" заявила, что ее сообщение в соцсети неправильно интерпретировали: оно не об увольнении. По словам главы пресс-центра Сил обороны Юга, она имела в виду, что ей всё под силу на фоне слухов об увольнении.

Наталья Гуменюк - один из основных спикеров ВСУ, комментирует военные события на юге Украины.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский по представлению министра обороны Рустема Умерова сменил командующего Медицинскими силами ВСУ Татьяну Остащенко. Вместо нее новым командующим назначен генерал-майор медицинской службы и начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве Анатолий Казмирчук.

Перед этим министр обороны Украины Рустем Умеров дал понять, что в командовании ВСУ возможны отставки.

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