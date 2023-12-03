Власти Огрского края в Латвии хотят запретить на законодательном уровне запускать фейерверки на Новый год на час раньше полуночи, по московскому времени. Решение могут принять во избежание "угроз национальной безопасности".

Об этом говорится в проекте закона, пишут российские издания.

На сайте самоуправления региона опубликовали проект закона "О времени использования фейерверков и сценических пиротехнических изделий", где предлагается разрешить использование фейерверков и пиротехники на территории края "с 24:00 31 декабря по 1:00 1 января". В пояснении говорится, что 31 декабря "использование пиротехнических изделий начинается уже в 23:00 31 декабря, что свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы общества выразить поддержку" России, что "не совпадает с ценностями большей части латвийского общества".

Авторы проекта отмечают, что установление времени начала фейерверков соответствует "стратегическим основным принципам и приоритетам, указанным в концепции национальной безопасности для предотвращения угроз государству".



Закон предусматривает административную ответственность и штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юридических лиц.



Напомним, в конце апреля парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая.

10 мая сообщалось, что за празднование Дня Победы в Латвии задержали 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела.