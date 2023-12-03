В украинском обществе накопилось "много раздражения" и "тяжелых вопросов" по поводу войны. Они касаются коррупции, а также того, какой ценой ведется война - особенно с учетом того, что прорыва на фронте не произошло.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью СМИ.

"В обществе, мы с вами прекрасно понимаем, накопилось очень много раздражения - это первое. Второе: в обществе накопилось очень много тяжелых вопросов: как, куда, зачем, какой ценой. В обществе накопилось очень много информации о том, что не все, скажем так, в государственной вертикали, на уровне местных властей точно так же вкладываются в войну, как само общество. Я и о коррупции говорю, и о модели поведения, и о странных заявлениях периодических. Вот это все таким тяжелым грузом ложится, потому что по линии фронта прорыва не случилось", - заявил Подоляк.

Ранее мы приводили данные ноябрьского опроса, по которому 44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран. При этом ещё один процент призвал согласиться на требования РФ.

А согласно сентябрьскому опросу, 80% украинцев возлагают ответственность за коррупцию в стране на президента.