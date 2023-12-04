В Кировоградской области из грузовиков на ходу крали гуманитарку и грузы для военных.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Фейсбуке

Заявляется, что в Кировоградской области задержали подозреваемых, которые совершали кражи из грузового транспорта во время движения, используя специально оборудованный легковой автомобиль.

По данным полиции, имущество из грузовиков предназначалось военным и жителям деоккупированных территорий.

Стражи порядка задокументировали 15 эпизодов преступной деятельности фигурантов. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет почти 2 миллиона гривен.

"Наказание ворам - лишение свободы сроком от пяти до восьми лет", - сообщила Нацполиция.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе Нацполиция предъявила подозрения чиновникам областной администрации в организации схемы по разграблению гуманитарки. По данным правоохранителей, расхищались средства, выделенные на гуманитарную помощь населению и на обмундирование для ТрО.

А в Киеве разоблачили псевдоволонтера, который присвоил деньги, собранные на генератор и автомобиль для украинской армии. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.