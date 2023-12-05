В Украине могут изъять еще 50 объектов, права собственности которыми принадлежат РФ и ее резидентам. Вопрос сегодня рассмотрит Кабинет министров.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Нардеп отмечает, что из списка "почему-то" изъяли ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и ООО "Брокард-Украина".

А добавили "Индустриальный союз Донбасса", ПАО "Алчевский металлургический комбинат" и ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Также в списке на изъятие есть такие предприятия: "Краматорский цементный завод - Пушка", "Украинские энергетические машины", "Лугансктепловоз", львовский "Галичфарм", "Житомир - Лада" и "Полтава - Лада", а также предприятия в Крыму.

Полный список предприятий - в прикрепленном файле.

Ранее СМИ сообщали, что суд арестовал 100% акций мобильного оператора "Киевстар", который российский олигарх Михаил Фридман и другие совладельцы из РФ контролируют через нидерландскую компанию VEON Ltd.

Также мы писали, что в Конгресс США внесен законопроект об аресте активов подсанкционных российских олигархов в пользу восстановления Украины.